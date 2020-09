A partir du 31 août, une nouvelle campagne TV et digitale signée Zeiss sensibilisera le public à l’importance de préserver ses yeux des UV, avec une mise en avant de la solution Zeiss UVProtect.

Ce dispositif prévoit 10 semaines de sponsoring de la météo avant 20h sur France 2 : 3 semaines du 31 août au 20 septembre (32 millions de contacts prévus sur la cible des 35 à 59 ans), 4 semaines du 5 au 30 octobre (96 millions de contacts prévus) et 3 semaines du 14 décembre au 3 janvier 2021 (32 millions de contacts prévus). En complément, Zeiss fera la promotion de son verre UVProtect pendant la période des vacances d’automne via de l’affichage digital dans les gares et les métros partout en France. Par cette opération, le verrier prévoit de toucher 1 million de voyageurs entre 35 et 59 ans.

Enfin, Zeiss sera le sponsor de la quatrième saison de la série Dix Pour Cent. « Les dates de diffusion ne sont pas encore connues, mais les saisons précédentes ont rencontré un vif succès », souligne la société, qui mise ici sur 35 millions de contacts. Le dispositif complet devrait ainsi générer près de 200 millions de contacts au total.