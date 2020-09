Les 5 et 6 septembre, le 126ème Congrès de la SFO se tiendra, en raison de la crise sanitaire, dans un format intégralement virtuel.

Pour la première fois de son existence, le Congrès de la SFO sera un E-congrès. Ce dispositif garantit la sécurité des intervenants et des participants et est accessible par tous les membres de la SFO à jour de leur cotisation. Il recrée tout le parcours d’un congressiste avec ses codes, ses étapes, en y ajoutant de l’interactivité, et facilite les échanges avec les experts. Ce format offre également une visibilité plus large et une plage de diffusion plus souple.

Cette année, le rapport SOP-SFOALC-SFO sera consacré aux avancées en contactologie. Il sera présenté le samedi 5 septembre après-midi. Notons également, dimanche 6 septembre, la tenue de conférences-débats sur la DMLA et l’évolution de la prise en charge du kératocône, deux sujets qui intéressent aussi de près le secteur de l’optique.

Pour accéder au programme complet, cliquez ici.