L’un des problèmes dont se plaignent souvent les porteurs, ce sont les lunettes qui glissent sur le nez. La société Urband, bien connue pour ses collections de montures (Urband, Glossi, Eyelet et Nature Eyes), commercialise un nouvel objet pour remédier à ce phénomène.

Baptisé Urbands Hooks (crochets en anglais), cet accessoire breveté de l’équipe recherche et développement, vient se glisser sur les branches de lunettes pour assurer stabilité et antiglisse, en épousant la forme naturelle des oreilles. Urband Hooks intéressera forcément les sportifs, gênés par les lunettes qui glissent sur leur nez pendant leur entrainement, mais aussi les lecteurs, les artisans, et tous ceux qui ont souvent la tête penchée, etc.

Urband Hooks existe en deux tailles et s’adapte facilement à toutes les montures optiques et solaires. Il pourra être utilisé aussi bien par les adultes que les enfants.

En ces temps de pandémie, Urband Hooks revêt également un autre avantage : comme les lunettes sont bien maintenues, il réduit logiquement les contacts avec le visage, en diminuant par la même occasion les risques de propagation des microbes.