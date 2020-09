Depuis le 1er septembre, Hoya Lens France propose le service Livraison 24 H Paris-Région parisienne, pour ses verres personnalisés de fabrication française.

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la volonté d’Hoya de renforcer sa proximité avec ses opticiens partenaires et de développer ses activités productives en France (les certifications de ses gammes de verres Origine France Garantie ont été renouvelées en juillet). « Livraison 24H Paris-Région parisienne donne aux opticiens la possibilité de se démarquer par un service innovant, et de satisfaire des porteurs exigeants et pressés, habitués à de nouveaux standards de disponibilité des produits », explique le verrier. L’entreprise rappelle que, selon une étude menée par le Gifo, 76 % de porteurs de lunettes souhaitent des verres de fabrication française. Elle évoque aussi une autre enquête de la DGCCRF qui établit que 88 % des Français déclarent ressentir une prise de conscience environnementale leur faisant préférer les circuits courts et la proximité.