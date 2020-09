Transformé en road-show en raison de la crise sanitaire, le Mondial de l’Optique se déclinera cette année en une série de quatre rendez-vous professionnels de proximité, dans un format adapté garantissant la sécurité des visiteurs et des exposants. Coup d’envoi le 3 octobre à Paris.

Le Silmo Hors Les Murs débutera les 3 et 4 octobre 2020 à Paris, dans le Jardin des Tuileries pendant la Fashion Week Parisienne, qui est un moment clé pour réunir les acteurs de l’optique-lunetterie et ceux de la mode. « Conséquence heureuse de cette crise sans précédent, le lancement de notre Silmo Hors Les Murs à Paris en collaboration avec Who’s Next, salon référent de l’univers de mode, concrétise une étape importante dans le partenariat que nous avons initié avec Première Classe il y a 5 ans », explique Amélie Morel, présidente du Silmo. A chaque étape régionale, Who’s Next et Première Classe proposeront ainsi une sélection de marques de mode et d’accessoires aux côtés des dernières nouveautés de notre secteur (les professionnels des deux univers auront accès à l’ensemble des événements).

Après Paris, le Silmo Hors Les Murs fera étape dans les villes françaises suivantes :

le 12 octobre à Bordeaux, le long de La Garonne au Hangar 14,

le 19 octobre à Rennes, au Château des Pères, à quelques kilomètres du centre-ville,

le 26 octobre à Lyon, à La Sucrière, un bâtiment industriel des années 30 situé au cœur des docks de Lyon-Confluence.

Une édition se déroulera par ailleurs les 3 et 4 octobre à Copenhague (Danemark), à l’hôtel Scandic Kodbyen.

Dans toutes ces villes, « l’esprit du Silmo Paris sera présent tant par la représentativité et la qualité des sociétés participantes que par la richesse des contenus proposés », indiquent les organisateurs du Mondial de l’Optique. Les Silmo d’Or sont en effet maintenus (toutes les sociétés qui étaient inscrites au Silmo 2020 avant le 23 juillet peuvent concourir), comme le Silmo Next et Trends by Silmo. Le colloque scientifique Silmo Academy n’aura en revanche pas lieu. Seule sera remise la bourse d’étude à un projet de recherche en sciences de la vision et optique.