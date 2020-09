Pour son édition 2020, la célèbre course au large est partie le 30 août de la baie de Saint-Brieuc. Parmi les 35 navigateurs engagés, Benoît Mariette, équipé de verres Leica Eyecare.

Le skipper a embarqué sur son voilier avec plusieurs lunettes optiques et solaires Leica Eyecare. Pour protéger ses yeux du soleil et de la réflexion des rayons sur l’eau, la marque (dont le logo est présent sur la coque du bateau) l’a doté des verres de la gamme Nautical, caractérisés par des colorations bi-dégradées, auxquelles s’ajoutent un filtre polarisant. Par temps de brouillard ou en cas de très faible luminosité, des verres photochromiques polarisants ont également été mis à sa disposition, ainsi qu’un équipement monté avec des verres jaunes, qui augmentent la sensation de profondeur, de distance et de contraste.

Benoit Mariette a clôturé ce matin la première étape de La Solitaire du Figaro à la 22ème place. Son aventure peut être suivie sur les comptes des réseaux sociaux de Novacel, qui fabrique et distribue les verres Leica.