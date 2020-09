Du 3 septembre au 31 octobre, les clients des magasins Krys peuvent bénéficier d’une 2ème paire de marque offerte, en optique ou en solaire. Cette opération fait l’objet d’une campagne en télévision.

En renouvelant « les jours Krys », l’enseigne veut valoriser l’image de la 2ème paire, qu’elle considère comme « un équipement de luxe que l’on est fier de porter », comme peut l’être la 1ère paire. « Notre volonté est de donner envie de renouveler ses lunettes grâce à un parcours d’achat Krys adapté aux usages et aux vrais besoins de nos clients. Nous valorisons le choix des styles et des marques ainsi que notre savoir-faire d’opticien expert pour créer une relation forte avec nos clients et les prospects », explique Bruno Censier, directeur de la marque Krys Optique et Audition.

« Les jours Krys » seront soutenus par une campagne publicitaire, qui reprend deux des spots « Avant, vous ne vous aimiez pas avec votre 2ème paire… », diffusés en 2019. Ils mettent en scène un danseur et un joggeur honteux de leur seconde paire et cherchant des parades pour les cacher. Ces films seront diffusés du 13 au 29 septembre sur les chaînes hertziennes, Cabsat et TNT.