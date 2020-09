Une rentrée sans Silmo n’est pas une vraie rentrée. Cette année, avec l’épidémie de Covid-19, le Silmo prend un visage inédit : celui d’un road-show régional, qui respectera bien entendu les dispositions sanitaires. Mais cet événement revêt une autre dimension pour Opal et Demetz, qui appellent les opticiens à participer.

Dans une lettre ouverte envoyée aux opticiens et signée conjointement par Gilles Demetz, président de Demetz et François Fort, président d’Opal, les deux dirigeants lancent un appel aux opticiens pour qu’il se rendent aux différents événements du Silmo Hors les Murs (à Paris les 3 et 4 octobre, à Bordeaux le 12 octobre, à Rennes le 19 octobre et à Lyon le 26 octobre).

Pour eux, le Silmo représente l’occasion de « marquer positivement le redémarrage de notre marché et soutenir la filière de l’optique » et « rencontrer des opticiens de votre région et de vous enrichir des expériences des autres ». Ils n’oublient pas dans leur lettre de mentionner la découverte des dernières innovations, des tendances de la mode, sans oublier la concurrence ou encore la formation.

« Chez Opal et Demetz, nous avons tout simplement envie de donner le top départ d’une opération “Rendez-vous au Silmo 2020 Hors les Murs”. Associez-vous à cette opération pour que nous progressions ensemble dans notre culture professionnelle tout en donnant un signal positif de reprise à la profession », expliquent les deux présidents qui promettent aux futurs visiteurs des offres valables uniquement sur place.