Pour sa nouvelle collection, Vuarnet a travaillé avec la fondation Tara Océan, spécialiste de l’étude de l’impact des microplastiques sur l’écosystème. De cette collaboration est née la collection Vuarnet Air, des lunettes qui allient « une conception écoresponsable à partir de matières naturelles et recyclées, un design singulier et de hautes performances techniques pour explorer la nature dans toutes les conditions ».

Au niveau de la monture et de l’écran, il s’agit donc de nylon bio-sourcé (Rilsan Clear G820 Rnew) réalisé à partir de graines de ricin. Les verres sont minéraux à 100 %, naturels et recyclables. L’étui et le cordon sont en néoprène recyclé issu de bouteilles en plastique. Enfin, le conditionnement est réalisé en carton recyclé et labellisé.

En ce qui concerne le design, la collection se caractérise par des lignes racées, des biseaux prononcés, la signature avec le V majuscule intégrée aux branches ergonomiques.

Enfin, parmi les performances techniques promises par le fabricant, on note : des verres de haute protection UV, lumière bleue et rayons infra-rouge, la vision haute définition du verre minéral et une résistance accrue aux impacts et rayures, ainsi bien en ce qui concerne les verres que les montures.

Vuarnet Air marque un tournant dans l’histoire de la marque française qui promet que cette avancée au niveau des matières se retrouvera progressivement sur l’ensemble de ses collections de lunettes de sport.