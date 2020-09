Le site de Menicon accueille une nouvelle fonctionnalité pour trouver et adapter plus facilement la bonne lentille torique.

Le laboratoire de contactologie vient de mettre en ligne un calculateur (https://toric.meniconcalculator.com/fr/calculateur-lentilles-souples-toriques-fr/) pour aider les adaptateurs. Le principe : le professionnel saisit la réfraction lunettes ODG du porteur dans différents champs du calculateur (puissances, cylindres, axes et distance verre-œil). Il accède immédiatement aux paramètres des lentilles souples correspondantes. Il y trouvera également des recommandations en lentilles souples jetables journalières et lentilles souples mensuelles, pourra télécharger les fiches produits et trouver plus d’informations sur les lentilles recommandées.

« Ce calculateur de lentilles souples Menicon est un outil éducatif et pratique de sélection initiale des lentilles de contact Miru. Le calculateur est conçu pour être utilisé en complément du propre jugement du professionnel et doit être adapté aux exigences individuelles du porteur », explique le fabricant.