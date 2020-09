Jean-Luc Sélignan au nom de Club OpticLibre et Philippe Verbruggen pour Obos-Meye viennent de signer un accord stratégique en deux volets : l’acquisition de la centrale d’achats Obos par OpticLibre et le partenariat exclusif avec l’agence de publicité digitale Meye.

« C’est l’alliance de nos compétences qui nous a conduit à mettre en place ce partenariat », expliquent les deux sociétés. Avec la prise de contrôle de la centrale d’achat Obos, OpticLibre qui regroupait déjà 1 500 opticiens en France et Belgique, passe le cap des 1 700 magasins pour un chiffre d’affaires global supérieur à 150 millions d’euros en 2021. « Cette acquisition s’inscrit dans la démarche de croissance, initiée par Club OpticLibre il y a quelques années, de devenir la première centrale d’achat pour opticiens indépendants en France et en Europe. »

Le second volet du partenariat prévoit que Club OpticLibre proposera les services de l’agence marketing digitale Meye, à ses clients en France comme en Belgique. Bien entendu, ces derniers resteront libres d’y faire appel ou non.

« Grâce à cette collaboration, Club OpticLibre souhaite ainsi défendre et renforcer les intérêts de ses opticiens indépendants et adhérents face à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché européen et anticiper les mutations technologiques de la profession, en leur proposant les meilleures conditions et les meilleurs services », explique Jean-Luc Sélignan, son président.