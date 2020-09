La plupart des Français doivent désormais porter un masque au quotidien, que ce soit au travail, dans la rue, dans les magasins ou les transports en commun. Pour les porteurs de lunettes, cette contrainte s’accompagne souvent de buée, ce qui est désagréable et trouble la vision. Pour aider les opticiens à répondre à cette nouvelle problématique rencontrée par nombre de leurs clients, Zeiss s’apprête à commercialiser un kit antibuée composé d’un spray et d’une lingette spécifique qui optimise son efficacité. « Nous avons fait tester le kit par nos équipes pour avoir un réel retour d’expérience et les avis sont très bons », souligne Nicolas Sériès, président de Zeiss France, en décrivant ce produit comme « le prochain objet incontournable à avoir à portée de mains ».

Proposé dans un format poche pratique (spray de 15 ml + chiffonnette contenus dans un étui), ce kit antibuée offre 2 mois de protection. Il sera disponible à partir du 15 septembre prochain, conditionné par lot de 12. Son prix de vente conseillé est de 9,90 euros TTC.