Les opticiens qui fréquentent les allées du Silmo ont déjà vu la marque Philipp Plein parmi les exposants du Mondial de l’Optique. La griffe éponyme du créateur allemand, qui a déjà décliné son style en lunetterie, vient de signer avec le groupe De Rigo un accord de licence à l’échelle mondiale, effectif immédiatement. Les premières collections issues de cette collaboration sont attendues pour le second semestre 2021.

Ce contrat de licence entre De Rigo et Philipp Plein comprend la création, la production et la distribution mondiale de lignes de lunettes optiques et solaires.

« Nous sommes ravis de l’accord avec Philipp Plein et prêts à nous lancer avec enthousiasme dans cette nouvelle aventure. Mettre notre savoir-faire technique et notre recherche au service d’un partenaire d’une telle envergure est un défi vraiment stimulant. Nous sommes convaincus que nos compétences réussiront à se fondre parfaitement avec l’innovation stylistique et la créativité pointue de Philipp Plein », a déclaré Michele Aracri, directeur général de De Rigo Vision.

« La rencontre entre Philipp Plein et De Rigo a été un véritable coup de foudre. J’ai pu admirer l’extraordinaire qualité de leurs produits et leur capacité de production. Je suis convaincu que le réseau de distribution bâti au cours des décennies par le Groupe De Rigo et leur présence directe et étendue dans le monde de la vente au détail de lunettes représenteront un exceptionnel support pour l’affirmation sur le marché des créations sur lesquelles nous travaillons actuellement. Attendez-vous à l’inattendu ! », promet Philipp Plein, PDG du groupe du même nom.