La nouvelle offre Family & Friends de Seiko Optical France invite les porteurs à acquérir plusieurs paires de lunettes, mais aussi à en faire profiter leurs proches.

Pour répondre à leurs différents besoins visuels qui varient selon l’activité pratiquée (conduite, travail sur écran, loisirs en extérieur…), les clients sont de plus en plus nombreux à se tourner vers une 2ème paire valorisée. Selon Seiko, ces équipements représentent aujourd’hui 20 % des ventes en volume sur le marché. C’est dans cette tendance que s’inscrit Family & Friends : avec cette offre (valable seulement dans le magasin d’achat du premier équipement), le porteur peut, pendant un an, bénéficier de quatre paires de verres Seiko et/ou en faire profiter sa famille (conjoint et enfants). Elle le positionne aussi en « ambassadeur » du magasin d’optique auprès de ses amis, qu’il peut parrainer avec un coupon de réduction pour encourager une première vente.

Selon Seiko, l’offre multi-équipement de qualité Family and Friends répond à cinq besoins essentiels de l’opticien :

– fidéliser ses clients avec des offres dédiées à leurs attentes ;

– doper le trafic en revoyant ses clients et leur famille plusieurs fois au cours de l’année qui suit l’achat de la première paire ;

– générer du chiffre additionnel sur les 2ème, 3ème et 4ème paires de qualité ;

– valoriser son expertise en explorant les besoins des porteurs ;

– attirer de nouveaux prospects.

Family & Friends a été lancé le 1er septembre. Les opticiens Seiko Vision Specialist disposent d’un kit complet de communication en magasin ainsi que d’une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir ce dispositif.