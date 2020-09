Codir, filiale de Krys Group, a mis au point le verre Eyeway, doté d’un design spécifique spécifiquement pensé pour les conducteurs, disponible en unifocal et en progressif.

Eyeway renforce les contrastes pour une vision plus dynamique et une meilleure appréciation des distances. Il offre un champ visuel plus large et promet une vision nette dans toutes les situations de conduite (accélération, ralentissement, latéralisation pour les angles morts). Avec une correction concave, il améliore la vision de très loin, de jour comme de nuit. Enfin, grâce à un équilibre optimal entre atténuation de l’éblouissement et préservation de la clarté visuelle, il sécurise également le passage dans un tunnel en plein jour.

Le verre Eyeway coupe progressivement la lumière jusqu’à 480 nm, filtrant ainsi l’intégralité du spectre présent dans les phares des véhicules. Sa matière bleutée et d’indice 1,6 permet aussi une coupure importante entre 575 et 590 nm, ce qui renforce la perception des couleurs verte, jaune et rouge. En progressif, son design optimise la vision intermédiaire pour faciliter la lecture du tableau de bord ou du smartphone. Dans sa version unifocale, le verre est également usiné point par point et présente une surface 100 % homogène. « La correction est la même, du centre jusqu’au bord du verre, caractéristique essentielle pour qu’un objet lointain reste parfaitement net quelle que soit l’orientation de l’axe visuel et sa position au travers du verre », précise Codir. Ainsi, les designs Eyeway unifocal et progressif sont pourvus dans leur portion supérieure d’une compensation concave additionnelle de 0.25 dioptrie. Celle-ci corrige les troubles induits par la faible luminosité (comme la myopisation nocturne), améliore la netteté et diminue la fatigue visuelle. Pour les deux designs, les paramètres de port et de la monture sont pris en compte pour une adaptation et un confort optimisés.

Eyeway bénéficie du traitement D-Protect, qui réduit l’éblouissement causé par les lumières artificielles, filtre la lumière bleue néfaste émise par les phares à LED ou xénons, tout en lui conférant résistance et facilité de nettoyage.