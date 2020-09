Covid oblige, cette année Roland-Garros apparait après le Tour de France. En effet, débutent aujourd’hui les qualifications pour le plus grand tournoi de tennis français. Si l’organisation a été chamboulée par la pandémie, certaines choses ne changent pas. Comme chaque année, le tournoi proposera sa collection officielle de lunettes, née d’un partenariat.

Après Vuarnet, Alain Afflelou ou encore Lafont, Roland-Garros a choisi de s’associer à Lacoste pour la création des lunettes officielles de l’édition 2020 du tournoi. Une collection « inspirée par la forte connexion entre le légendaire tournoi de tennis français créé en 1928 et la passion innée de la marque pour ce sport inspirant ». Cette gamme propose deux modèles solaires, l’un unisexe à la forme arrondie, l’autre masculin avec un design rectangulaire. Ces solaires en plastique injecté se caractérisent par un double logo Lacoste / Roland-Garros, en plus des initiales RG inscrites sur les embouts des branches.

Au niveau des coloris, ce sont les couleurs officielles de la compétition qui ont été reprises sur les lunettes. On retrouve ainsi du noir, noir mat, vert mat et bleu mat pour le modèle masculin et du noir, bleu, havane et bordeaux pour l’unisexe. Ces lunettes seront bien entendu commercialisées dans l’enceinte de Roland-Garros pendant la durée du tournoi, mais également dans les boutiques de la marque et auprès de détaillants sélectionnés.