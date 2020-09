En raison de l’épidémie de Covid-19, le 40ème C.O.C, prévu les 17 et 18 janvier 2021 au Beffroi de Montrouge, est repoussé d’un an.

En raison du contexte sanitaire actuel, l’Association des optométristes de France (AOF) et le Conseil scientifique de l’optométrie et de l’optique (CSOO) ont décidé de reporter le Congrès d’optométrie et de contactologie, qui réunissait ces dernières années environ 1 000 participants.

« Le choix a été difficile, mais les conditions ne sont pas réunies pour garantir la sécurité de tous, congressistes, exposants, personnel du Beffroi, bénévoles de l’AOF … mais aussi pour garantir le maintien des transports et des conditions d’accueil satisfaisantes pour nos congressistes, et pour les nombreux intervenants étrangers », expliquent les organisateurs.

Le 40ème C.O.C. se tiendra donc en janvier 2022, toujours au Beffroi de Montrouge. D’ici là, l’AOF organisera divers événements. Le syndicat travaille d’ores et déjà à une 4ème édition des Opto’Meetings, qui auront lieu dans une dizaine de villes françaises, avec pour objectif de favoriser les échanges entre les professionnels locaux – opticiens et/ou optométristes – autour d’un cocktail dînatoire et d’une présentation en partenariat avec un laboratoire. Il réfléchit en parallèle à une possible évolution du format Opto’webinar proposé pendant le confinement. Rappelons que, pendant cette période, l’AOF a proposé 24 webinars sur plusieurs thèmes comme la lunetterie, la basse vision, la contactologie, la technologie verrière, la pathologie…