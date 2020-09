Depuis le 19 septembre, Optic 2000 a lancé une nouvelle campagne publicitaire, qui met à nouveau en avant son « offre de maîtrise des dépenses d’optiques », Zéro dépense. Une promesse sur laquelle elle communique depuis 2016.

Depuis le 19 septembre et jusqu’au 25 octobre prochain, la campagne se déclinera autour de deux spots (Le dubitatif et L’aidant) qui seront diffusés sur les chaînes hertziennes, la TNT, la câble et satellite, ainsi que sur certaines plateformes de replay. Outre l’aspect financier, l’un des spots insiste également sur le contrôle de la vue pratiqué dans les magasins de la chaîne d’optique, ainsi que d’autres services comme la possibilité de prendre rendez-vous sur le site Internet de l’enseigne. Le second met, quant à lui, davantage en avant le service à domicile, disponible dans plus de 750 points de vente. En guise de signature, l’enseigne met en avant sa récompense « Opticien de l’année » 2020.

Dans la presse écrite (actualités, magazines féminins et dans le domaine de la santé), 27 annonces sont prévues. « Une activation digitale comprendra une amplification vidéo ainsi qu’une action digitale mobile drive to store et social media », promet l’enseigne. Un rappel est également prévu à travers 23 000 panneaux d’affichage dans toute la France.