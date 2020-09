On connaît désormais la liste exhaustive des produits qui ont été sélectionnés pour participer à la 27ème édition des Silmo d’Or. Après les premières catégories présentées la semaine dernière, les organisateurs viennent de dévoiler les noms des entreprises qui concourront dans les catégories qui touchent directement à la création lunetière.

Retrouvez ici les nominés des 5 premières catégories (Monture innovation technologique, Enfant, Sport, Vision, Matériel / Equipement).

MONTURE OPTIQUE « TENDANCE MODE »

GROSFILLEY France avec « Wanted » – Azzaro

GROSFILLEY France avec « Tigris » – Chantal Thomass

OPAL avec « Blondie C20 » – Berenice

SAFILO avec « DB 1024 » – by David Beckam

SEAPORT avec « BA 1032 » – ba&sh

LUNETTES SOLAIRES « TENDANCE MODE »

GROSFILLEY France avec « Brian » – Zilli

MONDOTTICA avec « MJ 7015 » – Maje

SAFILO avec « Marc 451/S » – Marc Jacobs

SAFILO avec « LILO/S » – Jimmy Choo

SEAPORT avec « CC 4049S » – Carven

MONTURE OPTIQUE « CREATEUR LUNETIER »

GOLD & WOOD avec « Éris »

MASAHIROMARUYAMA avec « Monocle MM-0052 »

RIGARDS avec « RIGARDS Model RG2003 »

SABINE BE X JEAN PHILIPPE JOLY avec « BEFORE x AFTER »

VAVA Eyewear avec « WL0045 »

LUNETTES SOLAIRES « CREATEUR LUNETIER »

BLAKE KUWAHARA Eyewear avec « BK 1006 Grey Label »

FACE A FACE avec « BOCCA PIXIES » pour Design Eyewear Group

NATHALIE BLANC Paris avec « CHUPA – 363 »

STRUKTUR Eyewear avec « THE SUNRISE Plum Cocktail »

WUJIC JO avec « W2 His Boat »