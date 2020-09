Avec la pandémie, de plus en plus de consommateurs recherchent des informations en ligne avant de se rendre chez les commerçants, pour réduire leur temps dans les points de vente. Pour répondre à ces nouveaux comportements des porteurs, nombreux sont les fabricants qui développent de nouvelles fonctionnalités sur leur site, à l’image de Transitions Optical.

Le spécialiste mondial des verres photochromiques propose depuis peu l’essai virtuel sur son site Internet. Le porteur utilise en seulement quelques clics la caméra de son smartphone ou de son ordinateur pour débuter l’essayage. Le module mis en place lui laisse le choix entre 14 formes de montures de lunettes. Il pourra ensuite naviguer entre les nouvelles teintes de verres proposées par la dernière génération de verres Transitions, lancée cette année. Bien entendu, il pourra également moduler l’intensité de la teinte de verres en fonction de ses préférences esthétiques.

« Ainsi avant de se rendre chez son opticien, le consommateur peut en toute tranquillité tester et se rendre compte par lui-même du look complet des lunettes : monture et verres. Seule cette application digitale permet de comparer en un clin d’œil les différentes possibilités d’accord verres/monture. Cet essai virtuel permet d’apprécier si l’on veut associer à sa monture écaille des verres bruns ou graphite green, ou bien accorder sa monture fine métal argent avec des verres couleur saphir ou gris, etc. », explique le fabricant.

Pour les opticiens, cet outil virtuel peut également être intéressant à utiliser pour une démonstration simple et rapide, sans avoir à multiplier les manipulations et donc devoir nettoyer de nombreuses montures ensuite.