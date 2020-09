Fondée en 1950, l’entreprise Demetz fête donc cette année son 70ème anniversaire « et l’histoire ne fait que commencer », promet Gilles Demetz, directeur général et fils du fondateur.

Et de continuer : « Mon père était un précurseur. Plongeur aguerri, il a révolutionné la vie des hommes poissons qui voyaient flou en inventant le premier masque de plongée optique. Il a réussi à faire de sa passion une véritable source d’inspiration, que je n’aurai de cesse d’appliquer dans le développement de la marque Demetz ».

Aujourd’hui, la collection compte plus de 200 modèles de masques et lunettes de sport (sans oublier la gamme de verres techniques) pour toutes les pratiques sportives et les cibles. Pour célébrer cet anniversaire, difficile d’organiser une grande soirée compte tenu de la situation sanitaire, l’entreprise a donc eu l’idée d’envoyer « 70 surprises dans les colis de commande, de manière aléatoire, durant le mois d’octobre, sous forme de tickets d’or ».

En parallèle, Demetz poursuit son développement en prenant dans son giron Henko, une marque d’Opal, composée de 214 modèles de lunettes de soleil polarisées (Henko signifiant polarisant en japonais) avec traitements anti-rayures et antireflet en face interne. « Une belle collection qui vient compléter notre gamme lifestyle de lunettes de soleil, plus typée “sport”. Avec Henko, Demetz fait souffler un vent de liberté avec des modèles loisirs placés sous le signe de la tendance et du style, à prix accessible », ajoute Gilles Demetz.

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là puisqu’une nouvelle identité avec un logo repensé sont annoncés, ainsi que la première collection optique pour adultes Demetz. « Des lunettes qui allient esprit sportif et look urbain, 100 % optiques, à porter toute la journée. Nous avons vraiment pris le temps de proposer un concept novateur qui porte l’ADN de Demetz tout en intégrant de nouveaux codes », conclut Gilles Demetz. Lancement prévu de cette nouvelle collection : début d’année 2021.