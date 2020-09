Le coup d’envoi de l’édition 2020 du « Silmo Hors Les Murs » aura lieu comme prévu le samedi 3 octobre au Jardin des Tuileries à Paris. Le format choisi est parfaitement adapté aux nouvelles dispositions sanitaires et garantira la sécurité de tous. A quatre jours de l’événement, L’OL [MAG] a fait le point avec ses organisateurs. FAQ.

Comment la jauge de 1 000 personnes, fixée par le gouvernement pour les grands événements dans les départements en alerte renforcée, sera-t-elle respectée ?

Conformément aux dispositions prises par les pouvoir publics, cette jauge n’intègre ni les organisateurs ni les exposants. Par ailleurs, elle s’applique individuellement à chacun des événements organisés concomitamment au Jardin des Tuileries (Silmo, Première Classe et Who’s Next), qui bénéficient chacun d’un espace dédié. Les flux d’entrées et de sorties seront contrôlés afin de garantir, en cas d’affluence, le respect de ce seuil maximum de 1 000 visiteurs présents simultanément.

Si j’oublie mon masque, me verrais-je refuser l’entrée ?

Le masque sera effectivement obligatoire pour pénétrer sur le Silmo et les salons de mode partenaires. Ceux qui auront oublié le leur n’auront cependant pas besoin de courir en acheter ou de renoncer à découvrir les nouveautés de la filière. Les organisateurs en mettront à la disposition des visiteurs à l’entrée du salon. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront également installés.

Combien d’exposants seront présents ?

A ce jour, environ 70 sociétés sont inscrites au Silmo Hors Les Murs. 80 % d’entre elles le sont pour les 4 étapes du road-show : les 3 & 4 octobre à Paris, le 12 octobre à Bordeaux, le 19 octobre à Rennes et le 26 octobre à Lyon. La liste à jour est disponible en cliquant ici.

Quels sont les pronostics en termes de visiteurs ?

A date, environ 2000 professionnels se sont inscrits pour participer au Silmo Hors les Murs, dont la moitié sur l’étape parisienne, qui se déroule sur 2 jours.

Comment se déroulera la remise virtuelle des Silmo d’Or ?

Malgré la crise sanitaire, la célèbre compétition a été maintenue, avec une quarantaine de produits nommés dans 9 catégories. Les lauréats seront dévoilés samedi 3 octobre à 14 h, dans un film que chacun pourra regarder sur sa tablette ou son smartphone.