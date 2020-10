Ophtalmic Mind promet une vision dégagée de la VL à la VP et facilite l’adaptation des porteurs quel que soit le verre précédemment porté.

Ce verre repose sur le concept Multi-Design, qui mixe les avantages des designs doux et dynamique. Il utilise en outre deux nouvelles technologies de fabrication :

– Clear Shape Design, pour adoucir les astigmatismes latéraux et élargir la vision de près

– Thin Line Process qui modélise le design au plus près de la forme réelle de la monture et laisse visuellement apparaitre l’empreinte de la forme sur le verre non taillé, sur les puissances moyennes à fortes.

Grâce à la combinaison de ces trois caractéristiques, les champs de vision sont maximisés, notamment en vision de près, avec des déformations périphériques très faibles. « Ophtalmic Mind est une excellente solution visuelle pour les porteurs déjà équipés en design doux. Ce verre apporte un nouveau confort visuel pour tous les presbytes quel que soit l’équipement porté précédemment », assure le fabricant.

Selon une étude au porté réalisée auprès de 80 presbytes, ce produit a apporté des bénéfices visuels dans 6 cas sur 10 :

l’adaptation s’est faite immédiatement ou en quelques heures pour 82 % des testeurs ;

65 % affirment que les verres Mind leur permettent « d’être plus confortables au quotidien » ;

88 % des testeurs se disent satisfaits voire très satisfaits des verres Mind.

Afin de simplifier les commandes, toutes les données Fit sont auto-ajustées sur Mind : la sélection « Auto-Adjust » sur le webstore d’Ophtalmic permet de commander simplement ces verres. Toutes ces données peuvent néanmoins être personnalisées pour une fabrication au plus près des données porteurs.