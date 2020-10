La célèbre marque qui a associé son nom à l’art du cristal fête cette année ses 125 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la collection de lunettes Swarovski, distribuée par Marcolin, accueille une édition spéciale, sobrement baptisée Collection 125ème anniversaire.

Au cœur de cette collection, on retrouve le bleu associé aux créations Swarovski que la marque présente ainsi : « Ne ressemblant à aucun autre, ce bleu profond parvient à envelopper simultanément la maturité, la sagesse et la générosité, tout en incarnant des sentiments d’émerveillement et de plaisir qui se déplient à travers l’ouverture de chaque boîte Swarovski ». Rien que ça.

Plus concrètement, cette nouvelle collection, disponible dans une sélection de magasins et sur le site de la marque, se compose de deux modèles solaires : la première a une forme rectangulaire enveloppante, quand la seconde est une pilote revisitée. Bien entendu, on retrouve sur chaque modèle des ornements en cristaux Swarovski, sur les branches pour la première ou sur le double pont pour l’autre.