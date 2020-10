Le réseau vient d’être primé pour sa stratégie média. Par ailleurs, son fondateur se classe cette année encore dans le top 3 des patrons les plus admirés des Français.

Lors du Grand Prix des Stratégies Médias 2020 organisé par le magazine Stratégies, l’enseigne Afflelou a reçu les Grands Prix d’Or dans les catégories « meilleure stratégie de contenu pour les marques » et « meilleur déploiement opération de partenariat, de placement de produit, de mécénat ». Ces récompenses lui ont été attribuées pour sa campagne digitale Tchin Tchin solaire 2019 : elle mettait en avant, sur Facebook, Instagram et le web en général, les derniers modèles de la collection Afflelou Paris portés par de nombreux influenceurs invitant à découvrir les terrasses les plus ensoleillées de France avec Tchin Tchin.

En parallèle, Monsieur Alain Afflelou se hisse à la deuxième place du classement des patrons admirés des Français établi par le magazine Capital, ex æquo avec Michel-Edouard Leclerc (et juste derrière Marc Simoncini, fondateur de Meetic… et de Sensee !). L’année dernière, il était n°3. Selon Capital, cette progression s’explique par le don en avril dernier de 500 000 masques chirurgicaux au personnel soignant.