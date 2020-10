En partenariat avec le cabinet d’experts-comptables Kallisté, la centrale lance le service Pilote by Luz, qui regroupe plusieurs solutions de gestion comptable et financière.

Pilote by Luz se présente comme un accompagnement personnalisé qui aide les adhérents à préserver leur indépendance et à gagner du temps. Six formules d’assistance sont proposées :

évaluer son magasin pour anticiper une vente,

prévoir son budget pour chiffrer et matérialiser ses objectifs,

contrôler les objectifs et les résultats pour augmenter la performance,

être en règle avec les législations sociales et salariales (gestion des paies, etc.),

gagner du temps dans la gestion comptable au quotidien,

être accompagné dans la création ou le rachat d’un point de vente.

Ce service est également proposé aux audioprothésistes adhérents de Luz Audio et sous enseigne Audition Conseil. « En cette période difficile liée à la pandémie de Covid-19 et à la fermeture de l’ensemble des magasins d’optique et centres d’audioprothèse pendant près de 2 mois, il était prioritaire de fournir une solution à nos adhérents pour préserver la santé économique et financière de leur entreprise. Avec ce service, Luz permet ainsi aux opticiens et audioprothésistes de la centrale de se consacrer pleinement à leur métier et à leurs clients », explique la centrale.