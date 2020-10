Depuis 140 ans et quatre générations, Morel crée des montures de lunettes dans le Jura, berceau de la lunetterie française. Très attachée à son indépendance et à son propre centre de design, l’entreprise « Morel ne cesse de surprendre en se réinventant constamment et en poussant toujours plus loin sa réflexion, sur le design, l’esthétique et la minutie du détail », explique le lunetier.

A l’occasion de cet anniversaire, Morel a imaginé un coffret qui revisite un classique du fabricant : la Tydée, que beaucoup d’opticiens connaissent également sous la référence 6000. Une monture créée dans les années 60 et vendue à des centaines de milliers d’exemplaires à travers le monde. La raison de ce succès ? Une grande finesse. Dans ce coffret, la Tydée se réinvente donc à travers 8 formes et un seul coloris : le doré brillant, « élégant et intemporel ». « Le drageoir est perlé sur l’avant et l’arrière de la face pour capter la lumière et apporter de l’éclat. On retrouve également le monogramme signature « M » qui est guilloché sur tout le tour du cercle, pour toujours plus de raffinement », détaille le fabricant.