Miru 1day UpSide multifocal bénéficie de la géométrie Neuro Adaptative qui optimise le confort visuel avec des transitions douces à toutes les distances et une zone de vision de près située au centre de la lentille.

Cette lentille jetable journalière en silicone hydrogel complète la gamme Miru de Menicon, qui se distingue par sa technologie Smart Touch : la lentille est toujours orientée dans le bon sens, face externe vers le haut lors de l’ouverture du blister et prête à être posée ; le porteur ne touche pas la face interne de la lentille, ce qui réduit les risques de contamination.

En termes de géométrie, la zone de vision de près est au centre et celle de la vision de loin en périphérie. « Un gradient de puissance de faible amplitude offre une transition en douceur en VP comme en VL », explique Menicon. Miru 1day UpSide multifocal bénéficie en outre d’une nouvelle technologie plasma qui prévient l’adhérence de contaminants à la surface de la lentille et réduit le frottement, pour une sensation plus naturelle.

« Miru 1day UpSide mutifocal peut être proposée en première intention et dès les premiers signes de fatigue visuelle. Dans le contexte actuel de pandémie, la gamme Miru 1day UpSide de lentilles sphériques et multifocales apporte une sécurité complémentaire en plus du lavage soigneux des mains, ainsi qu’une correction pratique avec le port du masque », argumente le laboratoire.