Après deux années dans le portefeuille de De Rigo, suite à l’acquisition de Rem Eyewear en juin 2016, Converse vient de signer un contrat de licence mondial exclusif et à long terme avec Marchon.

Les premières collections optique et solaire de la célèbre marque américaine de chaussures et vêtements seront lancées dans le monde entier à partir de janvier 2021. Sans grande surprise, on y retrouvera de nombreuses références aux chaussures Converse, en particulier des modèles Chuck Taylor All Star et Pro Leather, comme l’écusson “All Star” et le logo “Etoile et chevron”.

Le fabricant annonce 16 modèles solaires et 43 optiques, proposés à un prix « irrésistible », qui ciblent aussi bien les adultes que les adolescents.

Nicola Zotta, PDG de Marchon s’est dit impatient de « créer des collections de lunettes uniques illustrant le style et l’authenticité de Converse et de participer à la croissance et à l’héritage continu de réussite de la marque ».

Jon Tappan, vice-président et directeur général de Converse, a présenté ces collections de lunettes dans un schéma beaucoup plus large pour la marque qui a célébré ses 110 ans d’existence : « Nous sommes en train de développer la gamme d’accessoires de Converse, et nous savons que l’expertise de Marchon dans le domaine des lunettes viendra compléter et renforcer nos efforts pour créer des produits qui répondent au besoin du consommateur, tout en lui permettant d’exprimer son propre style ».