Ce projet industriel majeur ambitionne de dépasser les actuels standards industriels et de développer une nouvelle génération de services pour les opticiens à l’horizon 2023.

Essilor France va créer un grand laboratoire d’excellence, qui regroupera la quasi-totalité de ses activités industrielles de prescription et de distribution. Situé à proximité d’Antony dans la région du Grand Paris, il réunira, d’ici 2 ans, les sites de Vaulx-en-Velin, Le Mans, Antony, du centre de distribution de Châlons-en-Champagne et de l’activité montage de Toulouse. Il sera « doté des savoir-faire industriels de pointe et des technologies et systèmes les plus avancés dans l’industrie de l’optique ophtalmique. Il s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique environnementale volontariste qu’Essilor mène sur l’ensemble de ses implantations », explique le verrier. Ce nouveau pôle sera complété par le laboratoire des Battants (SL Lab) à Ligny-en-Barrois, spécialisé dans la réalisation des verres spéciaux pour les problèmes visuels hors-normes, qui verra également son outil industriel modernisé. Essilor France mènera ce projet en lien étroit avec les représentants du personnel. Dans les 3 ans à venir, chaque collaborateur sera accompagné individuellement, le but étant de proposer à chacun une place au sein de l’organisation, en priorité au sein du nouveau laboratoire. « Le niveau d’emploi industriel sera maintenu par Essilor », promet l’entreprise.

Avec ce grand laboratoire d’excellence, Essilor ambitionne de proposer des services novateurs, comme la gestion de demandes personnalisées ou d’offres telles qu’un équipement complet en 24 heures. Installé non loin du Centre Innovation & Technologies d’Essilor à Créteil, ce futur laboratoire devrait être aussi amené à collaborer étroitement avec les équipes de recherche pour déployer les innovations futures.