Après la création de sa plateforme de distribution en contactologie en 2018, puis le déploiement du webshop MegaConnect (incluant la contactologie) en septembre 2020, Mega Optic débute la commercialisation des lentilles Biosoft.

La gamme Biosoft propose des journalières (Biosoft 1 Day, en hydrogel) et des mensuelles (Biosoft SH, en silicone hydrogel, conçues par moulage nanométrique). Leur composition intègre du hyaluronate (composé cicatrisant, antioxydant et hydratant) qui maintient la stabilité du film lacrymal et l’hydratation de l’œil. Elles sont dotées d’un filtre UV et leur face antérieure asphérique garantit la stabilité sur la cornée.

Biosoft 1 Day et Biosoft SH (pour les puissances de -8 à +5.75) sont des lentilles de stock distribuées en 24 heures. Pour sa journalière, Mega Optic met en avant l’accessibilité tarifaire. Pour sa mensuelle, le laboratoire souligne des « caractéristiques de biocompatibilité et de confort élevé permettant de satisfaire les porteurs les plus exigeants ».

Cette gamme est disponible depuis le 1er octobre.