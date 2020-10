Cette période de pandémie est synonyme de ralentissement au sein des entreprises ? Visiblement pas chez Bollé qui enchaîne les actualités ce mois-ci, aussi bien pour ses clients opticiens qu’auprès du grand public.

Une nouvelle plateforme pour les opticiens

La stratégie de Bollé passe entre autres par une grande vague de digitalisation. Dans ce contexte, la marque a mis en ligne cet été sa nouvelle plateforme B to B afin de « fournir un service et des systèmes haut de gamme à tous ses détaillants ». Celle-ci a été conçue pour faciliter le passage de commandes, notamment des opticiens, grâce à des descriptions claires et des outils de commandes « intuitifs », promet le fabricant « Nous avons recueilli leurs commentaires tout au long du processus de développement pour nous assurer que la plateforme que nous avons créée soit en phase avec leurs besoins », explique Michael Sakellaris, vice-président des ventes. Présentée comme « ergonomique, performante et facile d’utilisation », cette plateforme propose également un suivi de la facturation et de l’expédition.

Sponsor de l’e-sport

Bollé est très investi dans le monde du cyclisme à l’image de sa participation au dernier Tour de France. Très présente dans le réel, la marque l’est également dans le virtuel. On se souvient de son application sur Instagram pour tester son verre Phantom depuis son smartphone, elle annonce ce mois-ci avoir entamé une collaboration avec The Punchers Club, la première équipe française de cyclisme e-sport. « La marque Bollé existe depuis plus de 130 ans et cette longévité est le fruit d’une innovation constante. Notre place de leader, nous la devons à notre faculté à capter les tendances et à nous adapter. Nous sommes très heureux de commencer cette collaboration avec The Punchers Club car elle fait sens à plusieurs égards : les mêmes racines françaises, la même passion pour le sport et le même tempérament visionnaire. Nos premiers pas dans l’e-sport se font donc avec le partenaire idéal », détaille Louis Cisti, vice-président marketing de Bollé.

Dans le cadre de cette collaboration, les 7 coureurs du Punchers Club, qui forment aussi bien une équipe virtuelle que réelle, porteront les principaux produits cycle de la gamme Performance (Shifter, Lightshifter et Chronoshield).