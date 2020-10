Selon une étude menée par le comparateur Meilleureassurance.com sur les contrats individuels des complémentaires santé, le montant des cotisations poursuit sa hausse. Ses résultats, révélés par Le Parisien et Europe 1, mettent en lumière des augmentations à deux chiffres sur un an.

Meilleureassurance.com a étudié les contrats proposés par 55 organismes complémentaires pour 3 situations : un salarié de 25 ans, un couple avec 2 enfants et un couple de 60 ans avec des garanties renforcées. Le prix le plus bas de tous ces cas de figure a bondi de 13,7 % sur un an. L’enquête montre en outre de fortes disparités régionales avec, par exemple, des écarts par rapport à la moyenne de -700€ dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et supérieurs à 300 € en Ile-de-France et dans les Alpes-Maritimes.

Les seniors sont les principales victimes de cette inflation. Le couple de sexagénaires ayant choisi des garanties renforcées (ce qui est le cas de 20 % des personnes ayant ce profil) doit ainsi s’acquitter en moyenne d’une cotisation annuelle de 2 871€ aujourd’hui, contre 2 560€ il y a un an, ce qui représente une progression de 12 %. Notons que, dans une quinzaine de départements, cette somme est supérieure à 3 000€.