Izipizi (anciennement See Concept) fête ses 10 ans d’existence. Forte de son succès, la marque de solaires, lunettes loupes, lunettes pour écran et masques de ski vient d’ouvrir l’Izipizi House, dans le 9ème arrondissement de Paris.

Cette Izipizi House est le siège social de l’entreprise, mais il a avant tout été pensé comme un lieu de vie où l’on retrouve tout l’univers et la philosophie de la marque. Dès l’entrée, une boutique a été reproduite à l’identique pour présenter l’ensemble des collections. Un café invite à l’échange et la convivialité. L’engagement fort de la marque dans une démarche écoresponsable se retrouve également dans la végétalisation des lieux, un système de filtration de l’eau, le tri des déchets pour ne citer que quelques exemples.

Cette maison qui regroupe l’ensemble des services de la société (tous les marchés sont dirigés depuis Paris) sur 5 niveaux permet « aux équipes de travailler dans de parfaites conditions ».

10 ans de succès

Que de chemin parcouru depuis leur premier produit : le face à main sur socle. Aujourd’hui, la collection Izipizi comprend 1 200 références réparties en 13 gammes. Elles sont commercialisées dans 5 000 concept-stores et opticiens dans 89 pays. En France, Izipizi possède 5 boutiques en propre « pour être toujours au plus près des clients » (la prochaine est annoncée dans la galerie de la Gare de Lyon à Paris) et 1 000 magasins, dont environ 600 opticiens, proposent leurs produits. La marque aux 103 collaborateurs ne réalise pourtant pas la plus grosse partie son chiffre d’affaires dans l’Hexagone : le marché français ne représente en effet que 19 % du CA total. Au global, l’entreprise réalise 44 % de son CA sur le solaire et 49 % sur le reading et screen (lunettes prémontées et pour écran).

Les projets ne manquent pas pour le futur : Izipizi cherche toujours de nouvelles solutions pour répondre aux questions sociales et environnementales, plus concrètement la marque annonce pour 2021, un développement important sur le segment du sport « pour tout le monde et pour toutes les activités ».