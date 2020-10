Seiko a annoncé ce week-end, le lancement mondial de Brilliance, son verre progressif ultra-personnalisé. Promettant « excellente vision, meilleur confort, individualisation inédite, esthétique inégalée », ce verre regroupe pas moins de 7 technologies brevetées.

Brilliance a pu voir le jour suite à la mise au point du Seiko Personal design selector, un logiciel de personnalisation pointu. « Après une étude des besoins visuels du porteur, enrichie de l’analyse de ses équipements précédents et de ses prises de mesure complètes, le logiciel configurera un code de design ultra-personnalisé parmi plus de 300 variations de géométries. La gravure sera donc exclusive pour le client », explique le verrier.

Les porteurs de ce verre technique profiteront également des technologies :

Seiko Balance Zone Technology qui réduit les effets grossissants et l’épaisseur au bord du verre.

Twineye 360° ModulationTechnology qui offre une une vision binoculaire synchronisée verticalement et horizontalement, pour les porteurs ayant des différences de compensations.

Seiko Digital Zoom Equalizer qui introduit un faible astigmatisme opposé en périphérie pour agrandir le couloir de progression et mieux supporter l’utilisation d’écrans en VI/VP.

Et pour la première fois, Seiko Intelligent Magnification Control : « Pour mieux contrôler l’effet grossissant, la face avant du verre s’adapte en fonction de la prescription (myope ou hypermétrope). Une asphérisation concentrique contrôlée permet de mieux compenser l’astigmatisme périphérique et offrir des champs de vision plus larges. Le porteur a ainsi l’assurance de voir les objets non déformés et à leur taille réelle », détaille Seiko.

Disponible depuis le 10 octobre, Brilliance est proposé dans la gamme : 1,74, 1,67 et Seiko Sensity, 1,60 et Seiko Sensity, 1,50 et Seiko Sensity.