Carte Blanche Partenaires a été sélectionné pour devenir le réseau de soins (optique, dentaire et audio) du futur groupe issu de l’alliance entre Macif et Aésio. Ce rapprochement reste encore soumis à l’autorisation de l’ACPR (L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

« L’accès des adhérents santé aux services de Carte Blanche Partenaires devrait s’échelonner sur une période d’un an à compter de janvier 2021 pour un déploiement pleinement opérationnel en janvier 2022 », explique le réseau de soins.

Les adhérents auront ainsi accès aux réseaux de soins optique, audio et dentaire, ainsi que bien-être et préventif (ostéopathes, diététiciens et pédicures-podologues). Ils pourront également bénéficier du service en ligne Mon devis décrypté pour les « accompagner dans la compréhension de leurs devis, à l’heure du 100 % santé ».

Si cette intégration se concrétise, Carte Blanche Partenaires compterait alors 12 millions de bénéficiaires et grimperait alors à la seconde place des plateformes de services santé en France.

Pour Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires, cette sélection « marque une nouvelle étape du développement de Carte Blanche Partenaires. Prochainement, 1 Français sur 6 pourra bénéficier de nos services. C’est une fierté et une réussite pour l’ensemble de nos équipes. Outre la nouvelle confirmation de notre modèle de réseau de soins ouvert, c’est aussi une responsabilité que nous aurons à cœur de pleinement assumer vis-à-vis du futur ensemble formé par les groupes Aésio et Macif et vis-à-vis de l’ensemble des bénéficiaires que nous accompagnons au quotidien dans leur parcours de santé ».

En parallèle, le réseau vient d’ouvrir son appel à conventionnement pour le renouvellement de son réseau optique. Les opticiens qui le désirent ont jusqu’au 4 décembre pour adhérer à l’adresse suivante https://pec.carteblanchepartenaires.fr pour un début des prises en charge au mois de janvier 2021.