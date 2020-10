En perspective du renouvellement de son réseau optique pour janvier 2021, la plateforme a ouvert le 12 octobre son appel à conventionnement. Il est notamment prévu d’élargir l’offre Prysme sans reste à charge avec des montures Naf Naf et Kaporal.

Pour son futur réseau optique, qui comptera 12,5 millions de bénéficiaires et sera opérationnel dès janvier prochain, Carte Blanche Partenaires (CBP) maintient le principe d’ouverture : tous les opticiens s’engageant à respecter les différentes obligations de la convention seront référencés. Parmi elles, celle de proposer l’offre Prysme lancée en 2016, composée d’équipements monture + verres sans reste à charge. Cette offre, jusqu’ici limitée aux modèles de la collection 1796, marque propre de CBP, sera étoffée l’année prochaine de montures exclusives Naf Naf et Kaporal. « Nous avons écouté les opticiens et nos bénéficiaires : le choix d’un équipement se juge sur sa qualité mais aussi sur la marque des montures. L’arrivée des montures Naf Naf et Kaporal donne un nouveau souffle à l’offre Carte Blanche-Prysme : des marques à forte notoriété et appréciées des consommateurs », explique Jean-François Tripodi, dirigeant de la plateforme.

En outre, les opticiens signataires de la nouvelle convention pourront bénéficier du statut de « Magasin référent », qui vise à identifier les professionnels capables de prendre en charge des populations à besoins spécifiques. Ces référencements dédiés s’appliquent aux domaines suivants : basse vision, contrôle de la vue, lentilles de contact et vision de l’enfant.

Pour devenir partenaire du nouveau réseau Carte Blanche, l’adhésion se déroule en ligne à l’adresse suivante : https://pec.carteblanchepartenaires.fr. Ce portail est ouvert jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 à minuit. Le partenariat est proposé à tous les opticiens exerçant sur le territoire français, métropole et DROM.