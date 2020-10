En cette période incertaine pour les points de vente, Essilor France a mis en place un plan média « avec des investissements en augmentation pour soutenir la fréquentation des magasins et contribuer à l’activité des points de vente ».

Dans cette nouvelle vague de communication, le verrier a décidé de mettre en avant deux marques fortes : Varilux et Transitions. Un spot TV est diffusé depuis le 28 septembre, en deux formats (30 secondes et 20 secondes), autour de carrefours d’audience, comme le journal télévisé de 20 heures de TF1. Ce spot sera également diffusé sur TMC, TF1 Séries & Films, RMC Découverte, RMC Story, BFM TV, LCI, Ushuaia TV, C8, CSTAR, CNEWS, Comédie + pour ne citer que quelques exemples. En ligne, le spot sera soutenu par la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux et des annonces publicitaires sur les moteurs de recherche. Essilor estime à 250 millions de contacts les retombées de cette campagne en TV et numérique.

Du 9 au 17 novembre, c’est au niveau local que se déploiera un autre volet du dispositif : dans 7 grandes villes (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse), une campagne d’affiche soutiendra les opticiens labellisés Opticien Engagé, pour 58 millions de contacts générés. Là aussi, une reprise sur les réseaux sociaux est programmée, générant 10 millions de contacts supplémentaires.

Que ce soit au niveau de la campagne nationale ou sur le label Opticien Engagé, le verrier propose aux opticiens des kits de communication locale pour une mise en avant dans leurs points de vente.

« Pour répondre aux attentes des opticiens partenaires et soutenir leur activité, nous n’avons pas hésité à renforcer nos investissements sur nos campagnes nationales. […] Plus que jamais cette année, nous devons faire front avec les opticiens partenaires, c’est pourquoi nous mettons la puissance de nos marques au service de leur activité » a ajouté Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing et communication d’Essilor France.