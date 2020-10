Les formations de l’Asnav (Association nationale pour l’amélioration de la vue), toutes disponibles en « classe virtuelle », intègrent un nouveau module sur la vision en milieu professionnel. En parallèle, l’organisation poursuit sa campagne grand public sur les réseaux sociaux.

Le catalogue des formations virtuelles de l’Asnav, interactives et axées sur la pluridisciplinarité, vient de s’enrichir du module « Optimisation des capacités visuelle au travail » (à découvrir dans la vidéo de présentation ci-dessous). « Des spécialistes en optique, des orthoptistes, optométristes, ergonomes, ergothérapeutes… partageront leur expertise et leurs solutions pratiques. Les opticiens pourront ainsi se différencier et démontrer leur professionnalisme d’acteurs de santé », commente l’association. Ce nouveau programme est segmenté en modules courts et diffusé en direct pendant la pause déjeuner (les prochaines sessions auront lieu les 7 et 14 décembre 2020, ainsi que les 4, 11 et 18 janvier 2021). Il sera également accessible en replay. Rappelons que les formations de l’Asnav sont prises en charge et homologués DPC (développement professionnel continu).

Alors que les Journées de la vision se terminent ce 17 octobre, l’association poursuit en outre ses actions auprès du grand public. Après la diffusion de la vidéo micro-trottoir sur les réseaux Purebreak, ainsi que sur le site Cmavue.org, la campagne sur les réseaux sociaux se poursuit avec les publications de posts sur les pages Facebook et Instagram de Dr Good. Ces contenus, que vous pouvez partager sur vos propres pages, insistent notamment sur la nécessité de faire vérifier sa vue à tout âge, un message que souhaite faire passer l’Asnav auprès des jeunes.