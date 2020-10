Après une première édition en 2019, la Générale d’Optique et la Sécurité routière reconduisent ce mois-ci leur partenariat pour inciter les conducteurs à contrôler leur vue.

En 2019, la première campagne a permis de multiplier par 10 la prise de rendez-vous en magasin pour procéder à un examen de la vue. L’enseigne a décidé de « continuer son combat pour une bonne vue au volant » en reconduisant ce partenariat cette année.

Depuis le début du mois, une campagne de communication en magasin, sur le site generale-optique.com et les réseaux sociaux, en partenariat avec la Sécurité routière cherche à toucher les conducteurs. « Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre au danger de la conduite avec une vue non ou mal corrigée, notamment en cette période d’automne et de changement d’heure durant laquelle les journées raccourcissent, amoindrissant la visibilité sur les routes en début et fin de journée », explique l’enseigne.

Ce test de la vue gratuit est réalisé dans le respect des gestes barrières, dans l’un des 600 points de vente de l’enseigne, tous équipés d’une salle de contrôle.