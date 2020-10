Après Family & Friends chez Seiko, le verrier Hoya lance pour sa marque éponyme Equality : le porteur s’offre une 2ème, 3ème ou 4ème paire de verres de qualité, pour un usage spécifique.

Pour bâtir cette offre, Hoya est parti du constat que le multi-équipement de qualité répond à des attentes encore peu satisfaites. Selon deux études (sondage Harris Interactive pour Hoya réalisé en octobre 2019 et étude Arcane de mai 2019), seulement 52 % des ventes sont accompagnées d’une seconde paire, plus de 70 % de ces secondes paires sont offertes ou à 1€, un tiers des porteurs ne se voient pas proposer de second équipement et 58 % des clients se disent prêts à débourser davantage pour des verres qualitatifs.

Equality vise ainsi à répondre aux demandes des consommateurs, en leur proposant de choisir leur 2ème paire et les suivantes dans un catalogue très large, incluant les verres Hoya premium tels qu’iD MySelf avec le traitement Hi Vision Longlife. Le porteur peut choisir entre un achat immédiat ou dans l’année qui suit le premier achat. Au total, quatre versions d’Equality sont disponibles :

Equality Digital (verres Sync III, iDMyStyle V+ et traitement BlueControl) ;

Equality Solaire (toutes les gammes solaires et photochromique Sensity2) ;

Equality Route (verres Enroute et Enroute Pro) ;

Equality Style (pour les porteurs souhaitant changer de look, des verres de même qualité que ceux de la 1ère paire).

Cette offre est soutenue par une campagne de communication sur les réseaux sociaux et en magasin avec des outils de communication incluant le balisage du point de vente, des sous-mains et des leaflets consommateurs. « Avec Equality, l’opticien bénéficie d’une offre commerciale sur-mesure particulièrement concurrentielle sur une gamme très large. Il peut proposer des prix préférentiels sur des produits à valeur ajoutée, et augmenter son panier moyen pour un même client », argumente Hoya.