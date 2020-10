Collaboration étonnante que celle qui vient d’être annoncée à l’occasion des 50 ans du club de football parisien. C’est le créateur Thierry Lasry qui a été choisi pour réaliser un modèle inédit pour célébrer cet anniversaire.

Le modèle imaginé par le créateur se décline en deux versions : une classique et une seconde sertie de cristaux Swarovski. Il s’agit d’une forme rectangulaire en acétate Mazzucchelli, disponible en trois coloris. Le créateur a voulu rendre hommage « aux tribunes de supporters agitant leurs écharpes et drapeaux », en cerclant les verres d’un motif tricolore. Ce modèle fabriqué à la main en France, est disponible depuis le 22 octobre dans les boutiques officielles du Paris-Saint-Germain, une sélection de revendeurs Thierry Lasry à travers le monde et les sites Internet des deux marques.

Si le créateur est un passionné de mode, il l’est tout autant de football et plus particulièrement de l’équipe parisienne. Originaire de Boulogne-Billancourt, il ne rate pas un match pendant son adolescence. « Son premier grand match au Parc des Princes est le mythique 1⁄4 de finale de Coupe de l’UEFA retour contre le Real Madrid en 1993. On peut difficilement rêver d’une soirée plus magique comme première à la Porte de Saint- Cloud. A partir de là, il en deviendra fanatique et ne manquera plus le moindre match à domicile pendant de nombreuses années », explique le communiqué présentant cette collaboration.

Un amour revendiqué haut et fort par Thierry Lasry : « Cela fait plus de 30 ans que mon coeur bat pour le club et que je « respire PSG », c’est pour moi un peu comme un rêve d’avoir l’occasion d’associer mon nom avec ce club. Bien que je vive à New-York depuis près de 8 ans désormais, je suis parisien dans l’âme et je ne manque jamais le moindre match quel que soit le décalage horaire. Parfois mon humeur évolue en fonction des résultats de l’équipe ! Je suis très fier d’avoir pu amener mon savoir-faire et ma signature sur ces lunettes et d’avoir créé un produit luxueux combinant un certain idéal de luxe contemporain alliant mode et sport. Des années Ginola/Weah aux années Pauleta et maintenant Mbappé/ Neymar ma passion est toujours restée intacte. »