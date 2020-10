Conçues par la start-up Ellcie Healthy, ces montures peuvent désormais détecter les chutes, en plus de prévenir l’endormissement au volant. Les modèles dotés de cette fonctionnalité seront commercialisés dès le 1er novembre dans les magasins Optic 2000.

Les lunettes Prudensee, fabriquées en France et proposées en 4 formes et 4 coloris (au prix de 289€TTC hors verres), intègrent une quinzaine de capteurs qui collectent en temps réel des paramètres physiques, physiologiques et environnementaux. Utilisés jusqu’alors pour détecter les signes précurseurs de l’endormissement, ces capteurs détectent désormais les éventuelles chutes du porteur et la monture prévient les secours en cas de besoin. Cette fonctionnalité vise à répondre à un vrai problème de santé publique : selon un rapport, la chute est la première cause d’accidents mortels chez les seniors en France et la troisième cause d’admission en médecine aiguë. Elle concerne un tiers des personnes de plus de 65 ans et la moitié des plus 85 ans. 40 % des personnes âgées hospitalisées après une chute ne peuvent pas retourner à domicile et doivent être accueillies en établissement. Les séquelles sont d’autant plus lourdes que les personnes ont tardé à être secourues (une étude menée par l’Académie nationale de médecine a montré qu’une personne victime de chute ayant attendue plus d’une heure les secours verra son risque d’admission en soins de longue durée multiplié par trois).

Les lunettes connectées à l’application mobile Serenity by Ellcie Healthy détectent automatiquement les chutes brutales ou molles. Cette application gratuite permet aux utilisateurs de bénéficier de l’offre Basic intégrant une alerte par mail et SMS. Une autre option permet d’adjoindre à cette fonctionnalité, un service de téléassistance 24h/24 et 7J/7 facturé 21€TTC par mois et ouvrant droit à un crédit d’impôt de 50 %. Les contacts préalablement configurés par courriel ou SMS, ou bien la plateforme d’assistance, sont prévenus en temps réel. La détection est automatique et ne nécessite aucune action manuelle de l’utilisateur. Une fonction « bouton panique » est intégrée à la solution, permettant au porteur de demander de l’aide à tout moment. D’autres fonctionnalités sont incluses pour, par exemple, retrouver rapidement ses lunettes ou son smartphone en faisant sonner l’un ou l’autre, ou encore connaître le nombre de pas effectués dans la journée.

Ellcie Healthy annonce d’ores et déjà d’autres développements, comme la prévention de la chute ou le suivi du regard pour des applications médicales, comme la détection de maladies neuro-dégénératives ou psychiatriques.