Morel profite toujours du Silmo pour présenter aux opticiens ses nouvelles collections. C’est donc à l’occasion du Silmo Hors Les Murs que le fabricant français a dévoilé sa nouvelle collaboration avec l’architecte Jean Nouvel.

Année après année, la lunetterie se tourne vers d’autres formes d’arts pour proposer des collaborations innovantes. Stars de la mode, de la musique, sportifs, artistes peintres, éditeur de jeux vidéo, la lunetterie ne refuse aucune collaboration. Cet automne, c’est Morel qui présente ses modèles créés avec Jean Nouvel, l’architecte contemporain de renommée internationale à qui l’on doit entre autres l’Institut du monde arabe, la Fondation Cartier pour l’art contemporain et le Musée du Quai Branly à Paris, pour ne citer que certaines de ses réalisations à Paris.

« Morel et Jean Nouvel ont créé un concept autour d’une identité forte, où la recherche de la pureté du design, de son minimalisme est au cœur de l’exercice créatif. Du choix des matériaux à celui de la structure et de son usage, tout a été réfléchi afin d’offrir des produits d’exceptions à l’image des acteurs de ce partenariat », explique le lunetier.

Concrètement, les montures de cette collection se déclinent en deux formes mixtes (ronde et pantos) et en deux matériaux (titane et acétate). Les amateurs retrouveront le style de l’architecte à travers le design de ces montures qui semblent comme dessinées d’un seul trait. « La ligne radicale du nez se prolonge sur le tenon et les branches pour créer une monture épurée, avec un serre cercle inséré dans le porte plaquette pour une finition exceptionnelle », détaille Morel. Les couleurs sont au service du design. Tous les modèles sont ainsi unicolores dans des tons sobres : noir, bleu nuit, gris satiné, vert olive en finition mat ou brillant.

Même esprit dans les modèles en acétate, avec des lignes pures. Au niveau de la fabrication, on note un polissage vif des arêtes de la face, un nez clé et des soies de branches ouvragées visibles en transparence.

Les emmétropes apprécieront le fait que chaque forme optique soit déclinée en un modèle solaire avec des verres CR39, polarisés, avec un traitement antireflet bleu intérieur.