En quelques années, les webshops des fabricants sont devenus des outils indispensables à l’activité des opticiens. Les lunetiers les améliorent sans cesse pour proposer toujours plus de services, à l’image d’ADCL Aplus qui vient de lancer son nouveau webshop professionnel.

La promesse est claire : « Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, plus de fluidité, ce nouveau webshop est l’outil idéal pour accompagner les opticiens au quotidien dans une relation personnalisée ». Bien entendu, le principal bénéfice du dispositif réside dans son accessibilité 24h/24, 7J/7, entre autres pour connaître la disponibilité d’une monture ou d’une pièce détachée et de passer une commande « en franco de port avec la garantie d’une livraison prioritaire sous 24 heures ».

Parmi les nouveautés, la partie technique du site a été travaillée dans le respect des dernières évolutions EDI. Chaque opticien (les codes d’accès restent les mêmes) naviguera dans un environnement personnalisé en fonction de son secteur ou de son groupement (avec les informations et offres commerciales qui y sont rattachées).

L’affichage des modèles a également été repensé pour permettre de mieux appréhender le moindre détail. Les opticiens peuvent d’ores et déjà y retrouver les 200 nouveautés du mois d’octobre, ainsi que les collections solaires 2021.

Ce nouveau site ne se substitue pas au travail des consultants commerciaux qui, selon le lunetier « apportent leur expertise et leurs connaissances du terrain pour conseiller aux mieux les opticiens dans leurs sélections produits. Ils conseillent les opticiens sur le merchandising en magasin et forment les équipes sur les arguments de vente et storytelling des marques ».