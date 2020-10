Les opticiens faisant partie des commerces jugés essentiels et restant ouverts pendant le nouveau confinement annoncé hier soir par Emmanuel Macron, les fournisseurs, notamment les verriers, s’organisent pour assurer leurs prestations pendant cette période. Essilor et Novacel le font savoir officiellement.

Essilor France annonce aujourd’hui le maintien l’ensemble de ses services afin de soutenir la poursuite de l’activité du marché durant le confinement. Toutes les équipes « sont mobilisées pour soutenir la poursuite de l’activité du marché. Nous faisons front aux côtés des opticiens et nous les assurons de notre soutien plein et entier », assure Lena Henry, directrice générale de l’entreprise, dans un communiqué. Concrètement, tous les sites de fabrication et de distribution partout en France (Antony, Vaulx-en-Velin, Le Mans, Ligny-en-Barrois et Châlons) continuent d’assurer la fabrication et la livraison des verres. Les trois agences commerciales d’Essilor France situées à Nantes, Villeurbanne et Toulouse sont disponibles aux horaires et au numéro habituel (0.810.810.811). Essilor Assistance, pour toutes les questions techniques, est joignable au 0.979.990.310. Les équipes commerciales Verres et Instruments sont aussi disponibles pour accompagner les opticiens partenaires dans les prochaines semaines.

Novacel a également décidé de rester « 100 % opérationnel et pour 100 % de ses produits » : verres, contactologie (lentilles et solutions), instruments et petit matériel. L’entreprise ne prévoit pas, à date, de fermer son usine comme en mars : sa certification Afnor protection Covid-19 lui permet en effet de garantir un environnement sécurisé pour ses salariés comme pour les produits envoyés à ses clients. « Nous sommes bien sûr liés aux décisions des transporteurs, aux futures décisions du gouvernement et aux décisions d’achat des porteurs dans les prochaines semaines. Mais quoiqu’il en soit, nous accompagnerons ceux d’entre vous qui décident de continuer leur activité », explique-t-elle, en rappelant que ses commerciaux et services clients restent à la disposition des opticiens pour tout renseignement. Par ailleurs, les services mis en place par Novacel lors du premier confinement, qui permettent notamment aux magasins d’optique de communiquer sur leurs horaires d’ouverture et de prendre des rendez-vous avec les porteurs, restent fonctionnels.