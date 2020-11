GrandVision France, qui regroupe les enseigne Générale d’Optique, GrandOptical et Solaris, a annoncé récemment la nomination de Guillaume Brouwet à sa présidence. Il a succédé à Alain Cottet en octobre dernier.

Diplômé de l’Institut supérieur de commerce, Guillaume Brouwet, 51 ans, a commencé sa carrière dans le groupe Carrefour, en France tout d’abord, puis à l’international, notamment en Corée du Sud et en Chine. Il devient ensuite directeur des opérations de More Megastore, une chaîne d’hypermarchés en Inde, avant d’intégrer le groupe GrandVision en devenant le PDG de l’enseigne Vision Express India.

Au sein du groupe d’optique, Guillaume Brouwet a pris la tête de Lensmaster en Russie, puis a rejoint la filiale française, sept ans après, en tant que directeur général.

« Après cette année difficile, nous continuons à voir dans l’avenir de nombreuses opportunités pour notre parcours de développement avec nos collaborateurs, nos clients, nos franchises et entreprises partenaires.

Nous continuerons en 2021 de nous appuyer sur nos capacités renforcées durant cette crise Covid-19, et d’améliorer continuellement la qualité et l’accessibilité de nos produits et services à nos clients, à travers nos 3 enseignes et réseaux de magasins », a expliqué le nouveau directeur.