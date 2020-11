Après avoir été nombreux à communiquer individuellement sur la poursuite de leur activité pendant le nouveau confinement, les industriels du secteur prennent cette fois conjointement la parole au sein du Gifo (Groupement des industriels et fabricants de l’optique), pour déclarer qu’ils continueront massivement à approvisionner leurs clients sur cette période.

Les fabricants de l’optique ophtalmique, réunis au sein du Gifo, se félicitent que les magasins d’optique fassent partie des établissements dont les activités demeurent autorisées pendant ce nouveau confinement : « l’accès à la santé visuelle doit impérativement être préservé pour limiter le renoncement aux soins », soulignent les fournisseurs dans un communiqué, en écho aux organisations professionnelles des « 3 O », qui se sont coordonnées dans ce but.

Rappelant que la filière a su montrer son strict respect des règles sanitaires, pour les patients comme pour les professionnels, ils confirment que les activités de production, d’expédition et de service après-vente continueront d’être assurées. « Les industriels seront au plus près de leurs clients pour s’adapter à l’évolution de la situation, comme ils ont su le faire lors du premier confinement », déclare le Gifo, en rappelant que, compte tenu de l’impact du premier confinement en matière de santé visuelle, « il est plus que jamais essentiel que les Français soient en mesure de reprendre leur vue en main et d’accéder à des équipements d’optique de qualité pendant ce nouveau confinement ».