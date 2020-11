Le programme « We love view » évolue afin d’être en conformité avec la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er octobre 2020.

Cette boutique en ligne, qui sera complètement opérationnelle fin novembre, proposera aux opticiens adhérents de la CDO des prestations de communication préalablement valorisées, de manière à respecter le nouveau dispositif (qui a notamment été décrypté par le Gifo à travers quatre fiches pratiques).

Rappelons que We love view présente quatre services essentiels à l’activité quotidienne de l’adhérent et répondant à un de ses besoins spécifiques : fidéliser, prospecter, se faire connaître ou se former.