En cette période de confinement, nous continuons de diffuser les communiqués des fabricants qui annoncent le maintien de leur activité. Les opticiens partenaires n’auront donc pas de souci d’approvisionnement ou de livraison pour répondre aux besoins des porteurs.

Retrouvez nos deux premières news sur le sujet et l’intervention du Gifo.

Les équipes de Fax International restent disponibles pour toutes commandes et demandes d’information aux heures habituelles. Les départs de marchandise sont assurés tout en respectant les gestes barrières. Les commandes passées avant 15 heures sont envoyées le jour même via les différents partenaires logistiques : Chronopost, Exapaq, Geodis ou La Poste. Le nouveau catalogue est d’ores et déjà disponible en ligne, avant un envoi à l’ensemble des opticiens à la fin du mois.

Morel a également envoyé un message à tous ses partenaires pour les assurer de la mobilisation de ses équipes. Le service clients est ouvert de 10h à 12h15 et de 13h à 16h. Le lunetier a également mis en avant ses outils numérique Morel Online et SAV Online, ainsi que My Morel Showroom pour découvrir les dernières collections.

Même implication chez Charmant, où « l’ensemble des activités sont maintenues et toutes les équipes sont mobilisées pour répondre à l’activité du marché ». Les livraisons sont assurées, ainsi que le SAV du mercredi au vendredi. Le service clients adapte ses horaires (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30), mais reste ouvert. Les équipes commerciales restent actives sur le terrain, protégées entre autres par des masques FFP2.

Chez Seaport ODLM, la société reste opérationnelle à 100 % « pour accompagner les opticiens tout au long de cette période ». L’ensemble des services administratifs et commerciaux sont ouverts. Le service clients, comme le SAV fonctionnent aux heures habituelles. Les représentants, qui sont également sur le pont, pourront présenter les collections solaires 2021 pour les différentes marques du groupe. « En tant qu’entreprise française, nous sommes tous mobilisés pour soutenir l’activité économique de notre secteur et nous tenir aux côtés de nos clients et de nos partenaires. »